У Польщі 17 травня розпочнуться навчання Сил швидкого реагування НАТО

Головною метою навчань буде відпрацювання перекидання до Польщі солдатів і сухопутного спорядження Сил швидкого реагування НАТО, передає Радіо Польща.

Операція вимагає всебічної координації, тому в маневрах візьмуть участь також Багатонаціональний Північно-Східний Корпус зі Щецина і нещодавно створений підрозділ Інтеграції сил НАТО з Бидгощі. Це будуть другі спільні навчання Сил швидкого реагування НАТО, які були створені на саміті Альянсу в 2014 році.

У навчаннях братиме участь бригада з Іспанії, яку посилить британський батальйон, і рота з Албанії. Разом вони відпрацюють перекидання сил у віддалений регіон Європи з використанням морських, повітряних і сухопутних комунікацій.

Читайте такожУ Грузії почалися військові навчання за участю США і Великобританії (фоторепортаж)

«Військове спорядження з Іспанії і Великої Британії морем доставлять до порту в Щецині, більш як 1500 солдатів будуть перекинуті в Польщу повітряним шляхом в аеропорт у Вроцлаві, потім всі сили, які візьмуть участь у навчаннях, зустрінуться на полігоні в Жагані і Свентошуві» – інформує Генеральне командування Збройних сил Польщі.

Brilliant Jump будуть пов'язані з іншими навчаннями, які планується провести до липневого саміту НАТО у Варшаві. Серед них «Анаконда-16» - найбільш масштабні військові маневри в Польщі після 1989 року, в яких візьмуть участь понад 30 тис. солдатів. Оперативно-тактичний план усіх навчань був створений на основі одного сценарію, підготовленого військовими структурами Альянсу.

Читайте такожУ Молдові пройдуть спільні зі США військові навчання