США готові озброїти лівійську владу для боротьби з ІДІЛ - Керрі

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, виступаючи у Відні, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

За його словами, світові держави підтримають Лівію в пошуках шляхів звільнення від ембарго ООН на постачання зброї. Керрі відзначив, що зараз ІДІЛ є "новою загрозою" в Лівії, і їх "необхідно" зупинити.

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В минулому місяці уряд Лівії попереджав, що ІДІЛ може захопити велику частину країни, якщо його скоро не зупинити.

За даними Пентагону, у Лівії постійно перебувають близько 6 тисяч бойовиків "Ісламської держави".