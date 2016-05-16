США готові озброїти лівійську владу для боротьби з ІДІЛ - Керрі
19:04, 16 травня 2016Світ
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США та інші світові лідери готові озброїти уряд національної єдності Лівії, який підтримує ООН, щоб допомогти йому боротися з "Ісламською державою".
REUTERS
Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, виступаючи у Відні, пише Європейська правда з посиланням на ВВС.
За його словами, світові держави підтримають Лівію в пошуках шляхів звільнення від ембарго ООН на постачання зброї. Керрі відзначив, що зараз ІДІЛ є "новою загрозою" в Лівії, і їх "необхідно" зупинити.
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В минулому місяці уряд Лівії попереджав, що ІДІЛ може захопити велику частину країни, якщо його скоро не зупинити.
За даними Пентагону, у Лівії постійно перебувають близько 6 тисяч бойовиків "Ісламської держави".
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