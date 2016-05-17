В Іраку ІДІЛ втратило майже половину захоплених територій - Пентагон

Від бойовиків "Ісламської держави" звільнили половину підконтрольних їм територій Іраку. Такі дані на брифінгу у Вашингтоні навів офіційний представник Пентагону Пітер Кук.

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"Наразі ми очистили від ІДІЛ близько 45% території, яку вони захопили в Іраку. І я думаю, що в Сирії звільнено приблизно 16-20% території", - зазначив Кук.

Крім того, як повідомляє Deutsche Welle, спецпредставник США в міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгерк, у свою чергу, зазначив, що терористи втратили доступ до більшої частини нафтоносних районів і запасами "чорного золота". Він додав, що перекриті канали їх отримання готівкових коштів фінансування.

Макгерк заявив, що припинилося протистояння між урядовими військами і силами помірної опозиції в Сирії, в результаті чого дії проти терористів стали більш успішними.