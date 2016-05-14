Bellingcat оприлюднила відеодокази російських атак на цивільні об'єкти у Сирії

Ролики були зняті в період з 30 вересня 2015 року по 13 березня 2016, пише Росбалт. Як стверджує Bellingcat, на відео відображені моменти російських атак на лікарні, школи, ринки, мечеті, пекарні, заводи, водну інфраструктуру та інше.

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Bellingcat описує всі етапи роботи над збором даних, які включають не тільки пошук відеороликів, а також уточнення дати і місця дії.

Експерти-волонтери намагаються не тільки відібрати відео з атаками, а також із записом свідчень очевидців і кадри пролітаючих російських літаків, але також підтвердити знайдену інформацію з допомогою даних з інших джерел.

Метою цієї роботи Bellingcat називає залучення уваги до того, які наслідки для цивільного населення мають російські бомбардування в Сирії. Один з членів команди Ерік Толер написав у Twitter, що цей архів — "скарб для майбутніх істориків і суддів".

Як відомо, про причетність Росії до загибелі мирних жителів у Сирії в результаті бомбардувань говорилося неодноразово. У Москві всі звинувачення заперечують.