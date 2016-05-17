Безвізовий режим із Туреччиною підвищить загрозу терактів у Європі – ЗМІ

Якщо візи до Євросоюзу для громадян Туреччини будуть скасовані, терористи можуть спробувати потрапити до країн ЄС, нелегально отримавши турецький паспорт, або скориставшись чужим. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії, що є у розпорядженні The Telegraph, пише Deutsche Welle.

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"Запропонована лібералізація візового режиму для турецьких громадян, які в'їжджають до країн ЄС, потенційно може вплинути на терористичні ризики у країнах Європейського Союзу", - сказано у доповіді.

Крім того, можна очікувати, що "як тільки турецьким громадянам буде наданий безвізовий в'їзд у ЄС, іноземці намагатимуться отримати турецькі паспорти", щоб безперешкодно потрапити у держави ЄС, або ж намагатимуться шляхом обману отримати турецьке громадянство, побоюються у Брюсселі. Там також передбачають, що терористи спробують проникнути у країни ЄС, скориставшись чужими паспортами, виданими в Туреччині.

"Ця можливість привабить не тільки нелегальних мігрантів, але й злочинців та терористів", - попереджають в Єврокомісії.

Наразі відбитки пальців рук осіб, які в'їжджають до Європи, вносять до єдиної бази даних, доступ до якої є у антитерористичних підрозділів. У випадку лібералізації візового режиму для Анкари, даний контроль щодо громадян Туреччини не застосовуватиметься, уточнює видання.

Як відомо, Європейська Комісія пропонує надати Туреччині безвізовий режим і очікує, що Анкара буде здатна виконати вимоги у відповідності до критеріїв, які ще залишаються, до кінця червня.