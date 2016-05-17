Безвізовий режим із Туреччиною підвищить загрозу терактів у Європі – ЗМІ
Після ухвалення Брюсселем безвізового режиму для громадян Туреччини загроза терактів на території Європи зросте.
Якщо візи до Євросоюзу для громадян Туреччини будуть скасовані, терористи можуть спробувати потрапити до країн ЄС, нелегально отримавши турецький паспорт, або скориставшись чужим. Про це йдеться у доповіді Єврокомісії, що є у розпорядженні The Telegraph, пише Deutsche Welle.
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"Запропонована лібералізація візового режиму для турецьких громадян, які в'їжджають до країн ЄС, потенційно може вплинути на терористичні ризики у країнах Європейського Союзу", - сказано у доповіді.
Крім того, можна очікувати, що "як тільки турецьким громадянам буде наданий безвізовий в'їзд у ЄС, іноземці намагатимуться отримати турецькі паспорти", щоб безперешкодно потрапити у держави ЄС, або ж намагатимуться шляхом обману отримати турецьке громадянство, побоюються у Брюсселі. Там також передбачають, що терористи спробують проникнути у країни ЄС, скориставшись чужими паспортами, виданими в Туреччині.
"Ця можливість привабить не тільки нелегальних мігрантів, але й злочинців та терористів", - попереджають в Єврокомісії.
Наразі відбитки пальців рук осіб, які в'їжджають до Європи, вносять до єдиної бази даних, доступ до якої є у антитерористичних підрозділів. У випадку лібералізації візового режиму для Анкари, даний контроль щодо громадян Туреччини не застосовуватиметься, уточнює видання.
Як відомо, Європейська Комісія пропонує надати Туреччині безвізовий режим і очікує, що Анкара буде здатна виконати вимоги у відповідності до критеріїв, які ще залишаються, до кінця червня.