Ердоган заявив про готовність Туреччини самостійно виступити проти ІДІЛ у Сирії та Іраку

Про це повідомляє Reuters.

"Ми поборемо "Ісламську державу". Ми вирішимо цю проблему самостійно, якщо ми не отримаємо допомогу, щоб запобігти цим ракетним ударам по Кілісу", - заявив Ердоган під час міжнародної зустрічі міністрів у Стамбулі.

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Місто Кіліс, яке розташоване поблизу кордону із районом у Сирії, який контролюється "Ісламською державою", потрапляє під постійні ракетні обстріли протягом останніх тижнів. Турецькі високопосадовці заявляли, що Анкара потребує більше допомоги від очолюваної Сполученими Штатами коаліції у захисті турецького кордону.