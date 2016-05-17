Ердоган заявив про готовність Туреччини самостійно виступити проти ІДІЛ у Сирії та Іраку
17:41, 17 травня 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що його держава готова самостійно виступити проти бойовиків ІДІЛ в Сирії та Іраку через постійні обстріли міста Кіліс, яке розташоване на турецько-сирійському кордоні, якщо міжнародна коаліція, яку очолюють США, не надасть допомогу.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
"Ми поборемо "Ісламську державу". Ми вирішимо цю проблему самостійно, якщо ми не отримаємо допомогу, щоб запобігти цим ракетним ударам по Кілісу", - заявив Ердоган під час міжнародної зустрічі міністрів у Стамбулі.
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Місто Кіліс, яке розташоване поблизу кордону із районом у Сирії, який контролюється "Ісламською державою", потрапляє під постійні ракетні обстріли протягом останніх тижнів. Турецькі високопосадовці заявляли, що Анкара потребує більше допомоги від очолюваної Сполученими Штатами коаліції у захисті турецького кордону.
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