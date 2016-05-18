Столтенберг допустив проведення ще одного засідання ради Росія-НАТО

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сьогодні під час прес-конференції в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, повідомляє "ЄвроПравда".

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Відповідаючи на питання про те, що саме він лобіює проведення такої зустрічі з представниками РФ, Йенс Столтенберг відповів, що вважає корисною попередню зустріч, яка відбулася навесні 2016 року після дворічної перерви.

"Ми, звичайно, не можемо вирішити всі проблеми, але мали корисну зустріч, обговорили всі питання від України до Афганістану і це була відверта дискусія. Я вважаю, що вона була корисною", - пояснив генсек.

"Я повідомлю про підсумки цієї дискусії міністрам закордонних справ і, ґрунтуючись на цьому, ми ухвалимо рішення, чи будемо ми проводити ще одне засідання ради Росія-НАТО", - пояснив він.

Йенс Столтенберг підкреслив, що рішення про проведення ради Росія-НАТО не буде ухвалено доти, поки його не підтримають всі без винятку 28 країн-членів Альянсу.