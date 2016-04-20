Столтенберг: На засіданні Ради Росія-НАТО відбулася відверта і серйозна розмова

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.

"Рада НАТО - Росія не була ніколи призупиненою. Тому я очікую, що ми знову проведемо зустріч. Ми не вирішили щодо будь-якого терміну наступної зустрічі, але з огляду на те, що ми ніколи не призупиняли Раду, я очікую, що ми знову зустрінемося", - наголосив Столтенберг.

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Генсекретар заявив, що сьогодні на засіданні Ради НАТО - Росія відбулася відверта і серйозна розмова. Як зазначив Столтенберг, учасники зустрічі змогли обмінятися думками та вислухати один одного.