Столтенберг: На засіданні Ради Росія-НАТО відбулася відверта і серйозна розмова
15:53, 20 квітня 2016Світ
691 0
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що очікує на продовження зустрічей в рамках Ради НАТО - Росія.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.
"Рада НАТО - Росія не була ніколи призупиненою. Тому я очікую, що ми знову проведемо зустріч. Ми не вирішили щодо будь-якого терміну наступної зустрічі, але з огляду на те, що ми ніколи не призупиняли Раду, я очікую, що ми знову зустрінемося", - наголосив Столтенберг.
Читайте такожУ НАТО не виключають, що ІДІЛ може розділитися на дві частини
Генсекретар заявив, що сьогодні на засіданні Ради НАТО - Росія відбулася відверта і серйозна розмова. Як зазначив Столтенберг, учасники зустрічі змогли обмінятися думками та вислухати один одного.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter