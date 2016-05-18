Потенціал НАТО перевищує можливості Росії - постпред США в Альянсі

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку висловив постійний представник США в НАТО, посол Дуглас Лют сьогодні на прес-конференції у Брюсселі, характеризуючи стан російських збройних сил.

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"За останні десять років Росія зробила значні кроки, спрямовані на модернізацію своїх збройних сил. Вони інвестують повсюди - у звичайне озброєння, у стратегічні ядерні можливості, вони вкладають додатково у створення сил, які більше готові до дислокації", - сказав він.

Американський дипломат вважає, що можливості російських збройних сил "ми бачили у Криму, на Донбасі, на периферії України, і не так давно в Латакії на заході Сирії". "Ви бачили Росію, яка демонструє морські запуски ракет, повітряні запуски ракет, запуски з підводного човна, ми бачили розгортання системи повітряного захисту в Калінінграді, Криму, Латакії. Я думаю, що можна сказати, що нові модернізовані російські військові спроможності достатньо готові", - сказав Лют.

Разом з тим, за його словами, "якщо скласти звичайний потенціал Росії і порівняти його з потенціалом НАТО, то ми випереджаємо цей потенціал по всьому спектру".

Говорячи про підтримку України, постпред США в НАТО висловив думку, що "найбільш ефективна підтримка, яку ми можемо надати Україні, - це політична підтримка без запитань, підтримка, без запитань, санкцій разом з ЄС, підтримка навчаннями та порадами Збройних сил". "Мінськ (Мінські домовленості), можливо, і не є бездоганним шляхом для політичного вирішення, але це шлях, який ми отримали", - додав Лют.