"Відповідь" НАТО: окупанти відновлюють станцію попередження про ракетний напад під Севастополем - ЗМІ

Міноборони РФ відновить радіолокаційну станцію системи попередження про ракетний напад (СПРН) "Дніпро", розташовану під окупованим Севастополем. Про це з посиланням на джерело в російському військово-промисловому комплексі пишуть "Известия".

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Передбачається, що модернізований об'єкт зможе фіксувати запуски балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет з акваторії Чорного і Середземного морів. Він повинен забезпечити захист території РФ на південному і південно-східному напрямках.

За словами експерта в галузі протиповітряної оборони Михайла Ходаренка, після розвалу СРСР станція не експлуатувалася більше 10 років і зараз несправна.

Також наголошується, що питання відновлення об'єкта під Севастополем РФ змусила розглянути "зросла активність кораблів НАТО і США в Середземному і Чорному морях".

"З акваторії Середземного моря американська ракета Tomahawk летить до Москви трохи більше двох годин. Помітити її пуск, навести на неї протиракетну оборону, як раз і буде завданням нової станції СПРН під Севастополем", — заявив професор Академії військових наук РФ Вадим Козюлин.

Як повідомлялося, у відповідь на активізацію дій Росії країни НАТО посилює свою присутність на північних і східних кордонах альянсу. На початку травня США відкрили в Румунії першу в Східній Європі наземну бази протиракетної оборони. Як заявили у Вашингтоні, вона призначена для перехоплення балістичних ракет, запущених з Ірану і КНДР.