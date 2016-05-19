Лівійські війська відтіснили бойовиків ІДІЛ до міста Сірт

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що урядова армія змогла відбити значну частину території навколо міста у бойовиків ІДІЛ.

За інформацією прес-служби уряду, лівійські війська вже "звільнили" невелике місто і два сусідніх села після тривалих і сильних боїв із загонами терористів.

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Західні держави розраховують, що уряд національної єдності Лівії зможе об'єднати політичні та військові формування Лівії для боротьби з "Ісламською державою".

Як повідомляв УНІАН, США та інші світові лідери готові озброїти уряд національної єдності Лівії, який підтримує ООН, щоб допомогти йому боротися з "Ісламською державою".