Лівійські війська відтіснили бойовиків ІДІЛ до міста Сірт
00:02, 19 травня 2016Світ
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Збройні сили, що підтримують офіційно визнаний ООН уряд національної єдності Лівії, відтіснили бойовиків ІДІЛ впритул до міста Сірт, яке наразі контролюється "Ісламською державою".
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що урядова армія змогла відбити значну частину території навколо міста у бойовиків ІДІЛ.
За інформацією прес-служби уряду, лівійські війська вже "звільнили" невелике місто і два сусідніх села після тривалих і сильних боїв із загонами терористів.
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Західні держави розраховують, що уряд національної єдності Лівії зможе об'єднати політичні та військові формування Лівії для боротьби з "Ісламською державою".
Як повідомляв УНІАН, США та інші світові лідери готові озброїти уряд національної єдності Лівії, який підтримує ООН, щоб допомогти йому боротися з "Ісламською державою".
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