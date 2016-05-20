Росія побудувала військову базу на руїнах стародавньої Пальміри - The Times

Американська школа досліджень Сходу оприлюднила супутникові знімки, на яких видно будівництво військової бази РФ. Вона обладнана вертолітним майданчиком, двома дорогами і житловими блоками. Про це пише The Times.

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Американські археологи наголошують, що база знаходиться прямо на північному некрополі Пальміри – "поруч з надземними і підземними похованнями, надгробними пам'ятниками і похоронними храмами"

При цьому глава сирійського Генерального директорату старожитностей і музеїв заявляє, що руїни Пальміри в безпеці завдяки російським військовим.

Раніше глава департаменту старожитностей Маамун Адбулкарім підтвердив, що російські військові зводять невеликий казармений комплекс, в тому числі центри управління та медичні установи. За його словами, дозволу на будівництво його відомство не давало. Він підкреслив, що він не дав би такий дозвіл не сирійській, ні російській армії, оскільки «це було б порушенням закону про археологію».

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У РФ спростовували повідомлення про будівництво, які надходили раніше, називаючи базу на території Пальміри "тимчасовим табором".

Сирійські війська звільнили захоплену терористами з ІД Пальміру в березні за підтримки російської авіації. Розмінуванням міста та археологічного пам'ятника займалися російські сапери, які виявили і знищили великий арсенал, залишений бойовиками.