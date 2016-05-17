У Міноборони РФ заперечують будівництво військової бази поблизу Пальміри: це "тимчасовий табір"

Про це заявив офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, повідомляє РБК.

За його словами, за «нову військову базу» прийняли тимчасовий табір Міжнародного протимінного центру Збройних Сил РФ.

«Ніяких «нових російських баз на території сирійської Пальміри не було і немає. На опублікованих ЮНЕСКО супутникових знімках території району, про які згадує агентство AP, видно тимчасовий табір (містечко) підрозділів Міжнародного протимінного центру Збройних Сил РФ, що раніше займалися розмінуванням історичної частини Пальміри, а сьогодні населеного пункту Тадмор», — заявив Конашенков.

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При цьому він уточнив, що розгортання даного тимчасового табору погоджено з міністерством культури та іншими державними відомствами Сирії, табір буде знаходитися там до повного закінчення розмінування.

«У тимчасовому таборі крім, власне, житлових модулів, також розміщені польовий госпіталь, який надає медичну допомогу місцевому населенню і польовий хлібопекарський завод, продукція якого також доставляється сирійцям», — уточнив представник Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше агентство АР розповсюдило інформацію про будівництво нової військової бази російських ВКС поблизу руїн сирійської Пальміри.

Також опубліковано фотографії американської компанії DigitalGlobe, яка займається розповсюдженням даних супутникової зйомки. На них видно сліди будівельних робіт, які, за твердженням компанії, здійснюються на околиці археологічного пам'ятника.

ІД захопила Пальміру влітку 2015 року. Терористи знищили храми Білого і Баалшаміна, а також тріумфальну арку, споруджену римським імператором Септімієм Севером на рубежі II—III століть нашої ери. Сирійські війська звільнили Пальміру в березні 2016 року при підтримці російської авіації.