Бойовики ІД стратили 25 людей в азотній кислоті - ЗМІ

Про це повідомляє The Daily Mail за інформацією місцевих видань і очевидців.

Повідомляється, що чоловіків звинуватили у шпигуванні і роботі на іракські спецслужби.

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Їх звязали мотузкою і тримали у великому резервуарі з азотною кислотою, доки ті не загинули.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Мосулі бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" стратили 250 жінок через відмову стати секс-рабинями.