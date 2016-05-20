Бойовики ІД стратили 25 людей в азотній кислоті - ЗМІ
09:08, 20 травня 2016Світ
2384 0
Бойовики "ІД" стратили 25 людей в Іракському Мосулі, помістивши їх у ємність з азотною кислотою.
REUTERS
Про це повідомляє The Daily Mail за інформацією місцевих видань і очевидців.
Повідомляється, що чоловіків звинуватили у шпигуванні і роботі на іракські спецслужби.
Читайте такожАвіація західної коаліції розбомбила чотири командних центри ІД в Іраку
Їх звязали мотузкою і тримали у великому резервуарі з азотною кислотою, доки ті не загинули.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Мосулі бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" стратили 250 жінок через відмову стати секс-рабинями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter