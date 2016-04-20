ЗМІ: В Іраку бойовики ІДІЛ стратили 250 жінок

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Ahlul Bayt з посиланням на представника Іракського Курдистану Саїда Мамузині.

За його даними, жінок і дівчат примушували вступити в так звані тимчасові шлюби з ісламістами. Тих, хто відмовився брати участь у "секс-джихаді", стратили, іноді разом з сім'ями.

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Інший представник курдської автономії Гхаяс Сурчі говорить, що жінкам в Мосулі заборонено виходити з дому поодинці, з'являтися у громадських місцях з відкритим обличчям і непокритою головою, а також самостійно обирати собі подружжя.

При цьому є спеціальні люди, які заробляють великі гроші, організовуючи зустрічі між чоловіками і жінками.

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Мосул знаходиться під контролем ІДІЛ з 2014 року.

Раніше у Сирії бойовики ІДІЛ стратили 175 заручників, викрадених поблизу Дамаска.