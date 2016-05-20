Євросоюз у найближчі тижні обговорить питання продовження санкцій проти Росії - Могеріні
13:45, 20 травня 2016Світ
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Європейський Союз уже в найближчі тижні обговорить питання продовження проти Росії секторальних санкцій.
REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.
«В найближчі тижні ми проведемо з державами-членами ЄС політичну дискусію щодо продовження існуючих санкцій. На даний момент обговорення (питання) підвищення рівня санкцій немає», - сказала вона.
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Також Могеріні наголосила на необхідності виконання Мінських домовленостей. «Усі сторони повинні це робити в повному обсязі», - підкреслила вона.
Як відомо, Євросоюз пов'язує секторальні санкції проти РФ з повним виконанням Мінських домовленостей.
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