Євросоюз у найближчі тижні обговорить питання продовження санкцій проти Росії - Могеріні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

«В найближчі тижні ми проведемо з державами-членами ЄС політичну дискусію щодо продовження існуючих санкцій. На даний момент обговорення (питання) підвищення рівня санкцій немає», - сказала вона.

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Також Могеріні наголосила на необхідності виконання Мінських домовленостей. «Усі сторони повинні це робити в повному обсязі», - підкреслила вона.

Як відомо, Євросоюз пов'язує секторальні санкції проти РФ з повним виконанням Мінських домовленостей.