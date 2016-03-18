Могеріні закликала Росію негайно звільнити Сенцова та Кольченка

Про це йдеться у заяві Могеріні з нагоди другої річниці анексії Криму та Севастополя Росією.

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"Олег Сенцов та Олександр Кольченко, затримані й засуджені з порушенням міжнародного права, повинні бути негайно звільнені, і їм має бути гарантовано безпечне повернення до України", - наголосила Могеріні.

Як заявила верховний представник Євросоюзу, "повний, вільний та необмежений доступ міжнародних організацій з прав людини до усієї території України, включаючи Крим та Севастополь, продовжує залишатися першочерговим завданням".