Могеріні закликала Росію негайно звільнити Сенцова та Кольченка
10:37, 18 березня 2016Суспільство
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Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала Росію негайно звільнити незаконно засуджених українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка.
REUTERS
Про це йдеться у заяві Могеріні з нагоди другої річниці анексії Криму та Севастополя Росією.
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"Олег Сенцов та Олександр Кольченко, затримані й засуджені з порушенням міжнародного права, повинні бути негайно звільнені, і їм має бути гарантовано безпечне повернення до України", - наголосила Могеріні.
Як заявила верховний представник Євросоюзу, "повний, вільний та необмежений доступ міжнародних організацій з прав людини до усієї території України, включаючи Крим та Севастополь, продовжує залишатися першочерговим завданням".
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