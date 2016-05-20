Пентагон не отримував пропозиції Росії про спільні удари в Сирії

Представник міністерства оборони США Джефф Девіс, коментуючи повідомлення про пропозицію Росії, сказав, що, у всякому разі, поки американські війська не координують свої дії з російськими військовими, передає Бі-бі-сі.

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"Ми не отримували таких пропозицій. І я можу тільки сказати, що зараз ми не співпрацюємо і не координуємо свої дії з росіянами в Сирії", -сказав представник Пентагону.

При цьому він не виключив, що це може відбутися в майбутньому.

Джефф Девіс також підкреслив, що зусилля американських військових у Сирії зосереджені на знищенні терористів екстремістського угруповання "Ісламська держава", в той час як російські війська намагаються допомогти режиму Башара Асада.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що США запропоновано спільно наносити удари по позиціях бойовиків у Сирії. При цьому він підкреслив, що Росія залишає за собою право, починаючи з 25 травня, в односторонньому порядку знищувати в Сирії загони, які не припинили бойові дії.