У ЄС розповіли про майбутнє продовження санкцій проти РФ і окупованого Криму

Про це повідомив выскопоставленный дипломатичне джерело, передає ТАСС.

"Позиція ЄС ясна - санкції залишаться в силі до тих пір, поки не буде відновлений суверенітет України", - підкреслило джерело. У той же час він визнав, що офіційне рішення з цього питання поки не прийнято.

Говорячи про економічні обмеження проти Росії, джерело зазначило, що Брюссель поки що не знає, як бути з ними.

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"Рішення має бути прийняте швидко, так як дія економічних санкцій закінчується в кінці липня. До цього і буде прийнято рішення, проте ми поки не знаємо, за якою процедурою", - підкреслив він.