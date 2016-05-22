Кемерон вважає, що Туреччина вступить до ЄС через тисячу років

Таку думку висловив прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон в інтерв'ю телекомпанії ITV, передає РБК.

"Навіть у планах немає ймовірності, що Туреччина стане членом ЄС. Країна подала заявку в 1987 році. І при нинішньому розвитку прогресу (у переговорах - Ред.) вони, ймовірно, зможуть вступити у союз, приблизно в 3000 році, згідно з останніми прогнозами", — сказав Кемерон.

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Він нагадав, що кожна країна, яка входить до ЄС, має право вето на вступ інших держав у Союз.

Раніше турецький міністр з питань відносин з Євросоюзом Волкан Бозкір заявив, що влада його країни не плекає великих надій на перспективи досягнення угоди з Євросоюзом про безвізовий режим.