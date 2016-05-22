Іракські військові попросили мешканців залишити захоплене ІДІЛ місто

Іракська армія попросила жителів Ель-Фаллуджі (провінція Анбар) покинути місто, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Раніше це місто було захоплене бойовиками "Ісламської держави". Агентство зазначає, що прохання іракської армії, ймовірно, пов'язана з можливим наступом на позиції бойовиків в місті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військові попросили громадян покинути Ель-Фаллуджу таємними маршрутами, які будуть анонсовані пізніше.

Контроль над великими ділянками провінції Анбар було встановлено терористами 2014 року. Однак минулого року іракської армії вдалося відвоювати кілька міст, у тому числі Рамаді та Хіт.

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У березні іракська армія почала наступ на Мосул - друге за розміром місто країни. Військова операція підтримується силами авіації очолюваної США коаліції.