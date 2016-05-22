У Сирії протягом п'яти років у в'язницях загинуло понад 60 тисяч осіб - ЗМІ
Зазначається, що понад 20 тисяч загиблих померли у в'язниці Седная поблизу Дамаска.
Протягом п'яти років конфлікту в Сирії у в'язницях, що перебувають під контролем уряду Башара Асада, загинуло не менше 60 тисяч осіб, свідчать дані звіту Сирійської обсерваторії з прав людини, повідомляє ZN.UA з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 60 тисяч ув'язнених було закатовано... або загинуло в результаті тілесних тортур або через відсутність їжі або необхідної медичної допомоги", - йдеться в заяві правозахисників.
Директор обсерваторії Рамі Абдурахман, сказав, що понад 20 тисяч з них померли у в'язниці Седная поблизу Дамаска.
Обсерваторія повідомила, що змогла перевірити загибель 14,456 осіб, 110 з них померли у віці до 18 років.
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