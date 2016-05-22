Прем'єр Туреччини Давутоглу подав у відставку

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу в неділю, 22 травня, представив президенту країни Реджепа Тайипу Ердогану прохання про відставку, повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал NTV.

"Ердоган прийняв відставку Давутоглу і призначив його виконуючим обов'язки голови уряду до формування нового кабінету міністрів", - йдеться в повідомленні.

Як очікується, новим прем'єром Туреччини стане нинішній міністр транспорту, судноплавства та зв'язку Біналі Йилдирим, якого раніше в неділю було обрано головою правлячої в країні Партії справедливості та розвитку (ПСР), змістивши з цієї посади Давутоглу. Рішення було прийнято на позачерговому з'їзді політичного об'єднання.

Давутоглу відмовився виставляти свою кандидатуру на пост голови партії. Між ним і президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом останнім часом виникли розбіжності з питань врегулювання курдської проблеми та затримання журналістів, які критикують владу. Крім того, він висловлював незгоду з планами голови держави перетворити Туреччину з парламентської республіки на президентську. Між тим сам Давутоглу підкреслював, що у нього з Ердоганом зберігаються братерські відносини.

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Президент країни заявляв, що прийме відставку уряду Ахмета Давутоглу 22 травня, і того ж дня доручить формування кабінету міністрів новому прем'єру.

Ахмет Давутоглу народився 1959 року. У 1990-2003 роках працював у системі вищої освіти, викладав політологію і міжнародні відносини. 1 травня 2009 року його було призначено на посаду міністра закордонних справ Турецької Республіки, який обіймав до 28 серпня 2014 року. 21 серпня 2014 року його було обрано лідером правлячої Партії справедливості та розвитку, а за тиждень - призначено виконуючим обов'язки прем'єра.