Турецький уряд очолить міністр транспорту Біналі Йилдирим

Правляча в Туреччині партія обрала нового голову, який стане прем'єр-міністром.

Сьогодні делегати екстреного з'їзду правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР) обрали новим головою Біналі Йилдирим, передає ТАСС.

Йилдирим, який обіймає в уряді посаду міністра транспорту, мореплавства та комунікацій, був єдиним претендентом на пост голови ПСР. Традиційно прем'єр-міністром республіки стає голова найбільшої партії. У зв'язку з цим очікується, що президент незабаром уповноважить його сформувати новий кабінет.

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Йилдирим став третім головою ПСР за всю її історію з 2002 року. Спочатку головою партії був нинішній президент Реджеп Тайіп Ердоган. 2014 року його змінив чинний прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу, який 5 травня оголосив про свою відставку.