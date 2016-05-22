Турецький уряд очолить міністр транспорту Біналі Йилдирим
Зазначається, що традиційно прем'єр-міністром республіки стає голова найбільшої партії.
Правляча в Туреччині партія обрала нового голову, який стане прем'єр-міністром.
Сьогодні делегати екстреного з'їзду правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку (ПСР) обрали новим головою Біналі Йилдирим, передає ТАСС.
Йилдирим, який обіймає в уряді посаду міністра транспорту, мореплавства та комунікацій, був єдиним претендентом на пост голови ПСР. Традиційно прем'єр-міністром республіки стає голова найбільшої партії. У зв'язку з цим очікується, що президент незабаром уповноважить його сформувати новий кабінет.
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Йилдирим став третім головою ПСР за всю її історію з 2002 року. Спочатку головою партії був нинішній президент Реджеп Тайіп Ердоган. 2014 року його змінив чинний прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу, який 5 травня оголосив про свою відставку.