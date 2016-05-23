"Час визволення настав": Ірак почав наступ на захоплене ІДІЛ місто Ель-Фаллуджа

Про це аль-Абаді написав у своєму Twitter, повідомляє РБК.

"Час визволення Ель-Фаллуджі настав. Наблизився момент великої перемоги, і в ІД немає іншого вибору, окрім як бігти", – написав він.

Читайте такожПентагон заявив про збільшення чисельності військових в Іраку

Напередодні іракська армія попросила жителів покинути Ель-Фаллуджі за секретним маршрутами.

Як відомо, наприкінці березня 2016 року іракська армія почала наступ на Мосул, друге за величиною місто в країні після Багдада, зайняте бойовиками ІД влітку 2014 року.