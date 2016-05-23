"Час визволення настав": Ірак почав наступ на захоплене ІДІЛ місто Ель-Фаллуджа
07:58, 23 травня 2016Світ
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Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок військової операції по звільненню від бойовиків "Ісламської держави" міста Ель-Фаллуджа, що розташоване недалеко від Багдада в іракській провінції Анбар.
REUTERS
Про це аль-Абаді написав у своєму Twitter, повідомляє РБК.
"Час визволення Ель-Фаллуджі настав. Наблизився момент великої перемоги, і в ІД немає іншого вибору, окрім як бігти", – написав він.
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Напередодні іракська армія попросила жителів покинути Ель-Фаллуджі за секретним маршрутами.
Як відомо, наприкінці березня 2016 року іракська армія почала наступ на Мосул, друге за величиною місто в країні після Багдада, зайняте бойовиками ІД влітку 2014 року.
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