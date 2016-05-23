США через півстоліття скасовують заборону на продаж зброї до В'єтнаму - BBC

Президент США Барак Обама під час візиту до В'єтнаму оголосив про повне скасування заборони на продаж цій країні зброї та військового обладнання.

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"США повністю знімають заборону на продаж військового обладнання В'єтнаму, яка діяла протягом 50 років", - сказав Обама на прес-конференції зі своїм колегою президентом Чан Дай Куангом, передає Російська служба ВВС.

"В'єтнам дуже цінує рішення США повністю скасувати ембарго на продаж нашій країні смертельної зброї. Це явний доказ того, що відносини між нашими країнами повністю нормалізувалися", - заявив у відповідь Чан Дай Куанг.

В'єтнаму можуть знадобитися військові літаки для патрулювання, крім того, літаки Су-22 і Міг-29, які вже досить давно використовують ВПС країни, потребують заміни, вважають опитані порталом Defence News експерти.

Раніше в Білому домі заявляли, що кожна операція з продажу зброї В'єтнаму в майбутньому має отримати окреме схвалення влади.

Повідомляється, що це вже третій візит президента США до В'єтнаму за сорок з гаком років, що минули після в'єтнамської війни. Першим з примирним візитом у В'єтнамі побував Білл Клінтон.