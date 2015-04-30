У В'єтнамі відбувся грандіозний військовий парад до 40-річчя закінчення війни (фотогалерея)

У В'єтнамі почалися урочистості з нагоди 40-ї річниці закінчення війни. У найбільшому місті країни Хошиміні відбувся грандіозний військовий парад, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

30 квітня 1975 року Сайгон (нинішній Хошимін) був зайнятий військами комуністів Північного В'єтнаму. Незабаром після поразки проамериканського режиму Південного В'єтнаму країна об'єдналася під владою комуністичних сил.

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Перемога комуністів поклала кінець затяжному військовому конфлікту, в ході якого загинули щонайменше три мільйони в'єтнамців та 58 тисяч військовослужбовців США.

Війна у В'єтнамі стала першим військовим конфліктом, який активно висвітлювався у світових ЗМІ.