Глава Європарламенту: Туреччина йде до створення "держави однієї людини"
Туреччина знаходиться на шляху створення "держави однієї людини" під керівництвом нинішнього президента Реджепа Тайіпа Ердогана.
Таку думку висловив глава Європарламенту Мартін Шульц, передає Deutsche Welle. За його словами, має місце "комбінація безприкладного політичного тиску, під яким парламент прийняв рішення про позбавлення депутатів недоторканності, а також самоусунення колишнього прем'єр-міністра".
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Також Мартін Шульц заявив, що президент Туреччини робить неможливими переговори про вступ країни в Євросоюз.
Напередодні зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, Мартін Шульц піддав критиці дії Анкари. На його думку, в Туреччині спостерігається різкий відхід від європейських цінностей". "Канцлер, а також глави інших європейських урядів повинні чітко сказати турецькому президенту, що його політика не узгоджується з європейськими базовими цінностями, і що таким чином він не сприяє переговорам по суті про вступ Туреччини в ЄС, а робить його фактично неможливим", - заявив Мартін Шульц.
Між тим, Мартін Шульц заявив, що не розцінює угоду ЄС по мігрантах з Туреччиною як помилкову, оскільки в іншому випадку "кінцеву ціну заплатили б біженці". "Нам потрібен хороший договір. Тому ми будемо далі з Туреччиною працювати, однак і мовчати більше ми не маємо права", - резюмував глава Європарламенту.
На сьогодні запланована зустріч Ангели Меркель з Реджепом Тайіпом Ердоганом про шляхи виходу із затяжної суперечки з приводу договору по мігрантах між ЄС і Туреччиною. Одночасно з цим канцлер, можливо, торкнеться недавнього рішення про позбавлення майже чверті турецьких депутатів недоторканності і подальшого їх кримінального переслідування. На думку експертів, це в першу чергу торкнеться курдських політиків.