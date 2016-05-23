У Кремлі відреагували на інформацію про позов родичів жертв MH17 проти РФ та Путіна

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Позов стає позовом в той момент, коли він приймається до розгляду судом, коли апарат суду відповідним чином інформує сторону або країну, щодо якої він виставляється", - сказав Пєсков.

"Подібних дій досі не робилося. Суд насамперед приймає рішення, буде він взагалі розглядати позовне звернення чи не буде, чи воно не має жодних перспектив. Поки що ні те, ні інше не робилося. Поки що про жоден позов де-юре не йдеться", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня родичі загиблих у катастрофі малайзійського літака "Боїнг" з Австралії, Малайзії та Нової Зеландії вимагають від Росії та особисто президента РФ Володимира Путіна виплатити 330 млн дол. компенсації за завдану моральну шкоду.

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Відповідний позов до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі подала австралійська юридична компанія.

33 людини вимагають 10 млн дол. компенсації за кожного загиблого. Таким чином, загальна сума становить 330 млн дол.

Юристи із Сіднея у скарзі зазначили, що Росія доклала всіх зусиль, щоб зберігати в таємниці свою роль у цій трагедії. Згідно з документом, представленим у ЄСПЛ, російський уряд не віддав наказу провести власне внутрішнє розслідування і відмовився співпрацювати в питанні реконструкції кабіни пілотів літака. Також російські шпигуни намагалися зламати комп'ютерну систему нідерландської Ради безпеки з метою дістатися до звіту про причини трагедії до його опублікування.

Австралійський коронер визнав загибель пасажирів MH17 умисним масовим вбивством.

Родичі загиблих громадян Нідерландів ще не подавали позови про компенсацію моральної шкоди, оскільки адвокати хочуть дочекатися офіційних результатів розслідування катастрофи.

Довідка УНІАН. Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК "Бук" № 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в районі Курська.

Загинули 298 людей, що перебували на борту літака. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів. Серед загиблих також 27 австралійців.