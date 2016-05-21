Родичі жертв падіння МН17 подали позов до ЄСПЛ проти РФ і Путіна на $330 мільйонів

Як повідомляють нідерландські ЗМІ, відповідний позов в Європейський суд з прав людини у Страсбурзі подала австралійська юридична компанія.

33 людини вимагають $10 млн компенсації за кожного загиблого. Таким чином, загальна сума становить $330 млн

Юристи з Сіднея в скарзі відзначили, що Росія доклала всі зусилля, щоб утримати в таємниці свою роль у цій трагедії. Відповідно до документу, представленого в ЄСПЛ, російський уряд не віддав наказ провести власне внутрішнє розслідування і відмовився співпрацювати в питанні реконструкції кабіни пілотів літака. Також російські шпигуни намагалися зламати комп'ютерну систему нідерландської Ради безпеки з метою дістатися до звіту про причини трагедії до його опублікування.

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Родичі загиблих громадян Нідерландів ще не подавали позови про компенсацію моральної шкоди, оскільки адвокати хочуть дочекатися офіційних результатів розслідування катастрофи.

Як повідомляв УНІАН, Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК "Бук" № 332 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в районі Курська.

Загинули 298 осіб, які знаходилися на борту літака. Пасажирами були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів. Серед загиблих також 27 австралійців.

13 жовтня 2015 року голова Ради безпеки Нідерландів Чиббе Яустра оприлюднив звіт про розслідування катастрофи рейсу МН17, в якому зазначається, що літак "Малайзійських авіаліній" був збитий в повітрі ракетою "Бук".