Іракські сили ведуть бої з ІДІЛ біля Фаллуджі, обстрілюють центр міста

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Перші прямі зіткнення відбулися в районі Аль-Хаякіль на південних підступах до Фаллуджі. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ.

Вночі іракська армія наносила авіаудари і мінометні залпи по районах всередині міста, де, як вважають, розташовані об’єкти ІДІЛ.

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Іракські сили оточували Фаллуджу, починаючи з минулого року, але зосередили більшість бойових операцій на територіях, утримуваних джихадистами далі на захід і північ.

За даними розвідки, в даний час у місті налічується від 500 до 700 бойовиків ІДІЛ. У місті знаходяться близько 100 тисяч мирних жителів.

Як повідомляв УНІАН, артилерія ЗС Іраку почала наносити масовані удари по позиціях терористів угруповання "Ісламська держава" в місті Ель-Фаллуджа. Бомбардування з повітря почалися ще в неділю до офіційного оголошення про початок операції.