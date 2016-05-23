Звільнення Ель-Фаллуджі від ІДІЛ: Армія Іраку почала артобстріл, бойовики не дають мирним жителям покинути місто

За даними іракських ЗМІ, екстремісти використовують мирних жителів, яким не вдалося покинути населений пункт, в якості живого щита, повідомляє ТАСС.

Бомбардування з повітря почалися ще в неділю до офіційного оголошення про початок операції.

"Літаки F-16 ВПС Іраку зробили серію ударів в районі Ель-Фаллуджі (62 км на захід від Багдада) на основі даних федеральних служб розвідки. В результаті були знищені фабрика терористів по виробництву вибухових пристроїв і два транспортних засоби, десятки терористів були ліквідовані", - підкреслюється в повідомленні.

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Супутниковий телеканал Sky News Arabia поінформував про продовження цих нальотів і про початок артобстрілу.

Про те, що бойовики не дозволяють цивільним покинути Ель-Фаллуджу, в свою чергу повідомив іракський канал "Ас-Сумарія". ДАІШ (арабська назва ІД) сьогодні ввели комендантську годину", - наводить телестанція слова одного з лідерів місцевих племен Маджида аль-Харісі. "Вони перекрили всі мости в місті бетонними блоками", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді оголосив про початок військової операції по звільненню від бойовиків "Ісламської держави" міста Ель-Фаллуджа, який розташований недалеко від Багдада в іракській провінції Анбар.