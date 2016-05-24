РФ влаштувала в окупованому Криму конкурс військових льотчиків: перекинула на півострів Су-24 і "Термінатори"

"Для участі в Крим перебазовано льотний склад і техніку Центрального військового округу: модернізований бомбардувальник Су-24М і два вертольоти Мі-8АМТШ. Літак здійснив переліт з авіабази Шагол, подолавши понад 3 тис. кілометрів, а вертольоти - з аеродрому в Новосибірській області, подолали близько 4 тис. км, зробивши шість посадок на дозаправку", - цитує ТАСС прес-службу військового округу РФ.

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Відзначається, що в конкурсі братимуть участь кращі російські екіпажі.

"Льотчики продемонструють майстерність на штурмовиках Су-25, бомбардувальниках Су-24, вертольотах Мі-24 і Мі-8. Учасникам конкурсу потрібно знищувати пересувний командний пункт, загін крилатих ракет на старті, роту середніх танків на марші", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби, всеросійський етап конкурсу льотної виучки "Авіадартс-2016" пройде під Феодосією в анексованому Росією Криму з 25 травня по 8 червня.