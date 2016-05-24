У Сирії почався наступ на "столицю" ІДІЛ Ракку
Загони курдських повстанців повідомляють, що спільно з арабськими опозиційними угрупованнями Сирії почали наступ на так звану столицю "Ісламської держави" місто Ракку.
Альянс Демократичних сил Сирії, який нараховує, за деякими даними, близько 30 тисяч бійців, вже почав обстріл передмість Ракки, передає Бі-бі-сі.
Представник альянсу заявив, що наступ будуть підтримувати авіаударами сили коаліції під керівництвом США.
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Раніше УНІАН повідомляв, що глава центрального командування армії США генерал Джозеф Вотел у суботу здійснив таємну подорож до Сирії, щоб перевірити хід створення груп з арабських і курдських бійців, завданням яких буде боротьба з "Ісламською державою".
Спеціальний представник президента США в коаліції з боротьби з ІД Бретт Макгерк уточнив у своєму Twitter, що Вотел їздив у Сирію заради обговорення підготовки до наступу на Ракку.