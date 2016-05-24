У Сирії почався наступ на "столицю" ІДІЛ Ракку

Альянс Демократичних сил Сирії, який нараховує, за деякими даними, близько 30 тисяч бійців, вже почав обстріл передмість Ракки, передає Бі-бі-сі.

Представник альянсу заявив, що наступ будуть підтримувати авіаударами сили коаліції під керівництвом США.

Читайте такожАрмія Асада відбила в ІДІЛ захоплений госпіталь в Дей Ез-Зорі - Reuters

Раніше УНІАН повідомляв, що глава центрального командування армії США генерал Джозеф Вотел у суботу здійснив таємну подорож до Сирії, щоб перевірити хід створення груп з арабських і курдських бійців, завданням яких буде боротьба з "Ісламською державою".

Спеціальний представник президента США в коаліції з боротьби з ІД Бретт Макгерк уточнив у своєму Twitter, що Вотел їздив у Сирію заради обговорення підготовки до наступу на Ракку.