Генерал США здійснив секретний візит до Сирії, обговорював наступ на Ракку

Вотел їздив у Сирію, щоб перевірити хід створення груп з арабських і курдських бійців, завданням яких буде боротьба з "Ісламською державою", передає РБК з посиланням на Associated Press.

Він став найбільш високопоставленим представником американської армії, відвідав Сирію з моменту початку кампанії США у боротьбі з ІД в 2014 році. Крім того, за словами помічників Вотела, він виявився першим з високопоставлених американських військових, які здійснили поїздку до Сирії в денний час.

Спеціальний представник президента США в коаліції з боротьби з ІД Бретт Макгерк уточнив у своєму Twitter, що Вотел їздив в Сирію заради обговорення підготовки до наступу на Ракку.

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Генерал провів у Сирії близько 11 годин. Він зустрівся з американськими радниками, які працюють з арабськими бійцями, і представниками угруповання "Демократичні сили Сирії". Вотела супроводжувала група репортерів, але їм було заборонено повідомляти про поїздку генерала до його вильоту із Сирії.

Після цього, вже окремо від журналістів, Вотел здійснив візит до ще кількох невстановлених місць у Сирії. Потім він повернувся на базу. Центральне командування США, яке очолює генерал, відповідає за планування операцій на Близькому Сході, у Східній Африці та Центральній Азії.