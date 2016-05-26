Туск: ЄС необхідно зберігати санкції проти Росії до повного виконання мінських угод

Про це повідомив перед відкриттям саміту G-7, в Японії голова Європейської ради Дональд Туск, передає ТАСС. "ЄС буде дотримуватися поточної політики щодо РФ, включаючи економічні санкції, поки не будуть до кінця виконані мінські угоди", - сказав він.

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Також голова Європейської ради очікує, що лідери країн ЄС ухвалять рішення про продовження строку діїсанкцій проти РФ. "Я впевнений, що ми ухвалимо рішення про санкції протягом наступних двох або трьох тижнів без великих дискусій", - сказав Дональд Туск.

Термін дії європейських санкцій закінчується 31 липня. Питання про їх продовження поки не обговорювалося.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Євросоюз ввів санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму і агресію на сході України.