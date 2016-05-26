Міністерство оборони Ізраїлю очолить ультранаціоналіст

В обмін на цю посаду партія Лібермана "Наш дім - Ізраїль" входить до складу коаліції, що забезпечить Нетаньяху більшість у парламенті, повідомляє Euronews.

"Ми маємо зобов‘язання, велике зобов‘язання перед світом щодо угоди про кінцевий статус, досягнення порозуміння між нами та нашими сусідами. І я сподіваюся, що робота в цьому напрямку буде плідною і ефективною", - заявив Ліберман.

Його слова не вселяють оптимізм жителям Палестинської автономії, де від Лібермана, відомого антиарабською риторикою, нічого доброго не чекають.

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"Введення до уряду міністра, який живе на території ізраїльського поселення, є демонстрацією програми створення поселень. Це - те, що цікавить ізраїльський уряд: більше, ще більше поселень. Це йде всупереч міжнародним зусиллям, спрямованим на покладення краю окупації й конфлікту", - зазначив Мохаммед Штайєб, радник голови Палестинської автономії.

Аналітики називають утворений кабінет "найбільш правим" за всю історію Ізраїлю.

За кілька днів до початку перемовин з Нетаньяху Ліберман закидав уряду недостатньо тверду відповідь палестинцям на напади.