У Франції розповіли, в якому випадку готові визнати Палестинську державу

Для того, щоб досягти мирного врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Палестиною Франція готова визнати Палестинську державу.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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За словами міністра, збереження нинішньої конфліктної ситуації між Ізраїлем та Палестиною вигідне бойовикам "Ісламської держави".

Фабіус також заявив, що Париж найближчим часом почне підготовку до міжнародної конференції за участю обох сторін конфлікту та їх основних партнерів для того, щоб відновити мирні переговори між Ізраїлем та палестницями.

Планується, що конференція має відбутися до літа цього року.

Він також наголосив, що у випадку провалу цієї ініціативи, Палестинську державу потрібно визнати.

"В цьому випадку (якщо знайти рішення проблеми не вдасться), ми повинні брати на себе відповідальність і визнати Палестинську державу", – відзначив глава МЗС Франції.

Постійний представник палестинської автономії в ООН Ріад Мансур привітав рішення Франції. В той же час реакція Ізраїлю була прохолодною.

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Як відзначає агенція, за словами одного з ізраїльських дипломатів, заява Франції означає "заохочення" палестинського боку до відмови від досягнення взаємного успіху на переговорах.

Нагадаємо, наразі Палестину як суверенну державу визнали більше 130 країн світу, Україна не належить до цих країн.

Раніше повідомлялося, що на початку січня 2016-го року вступила в силу угода, в якій Ватикан визнає Палестину окремою державою.