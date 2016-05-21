Країни G7 узгодили план посилення боротьби з фінансуванням тероризму

Як передає Deutsche Welle, про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн «Великої сімки» за підсумками дводенної наради у Японії. Представники G7 дійшли згоди, що протидія насильницькому екстремізму та притягнення винних до відповідальності залишаються головними пріоритетами для всієї міжнародної спільноти, тому країни зобов'язуються працювати разом у питанні посилення глобальної боротьби проти фінансування тероризму.

Читайте такожПорошенко закликав країни G7 продовжити санкції проти РосіїТакож у заяві зазначається, що Німеччина, Велика Британія, Італія, Канада, Франція, США і Японія мають намір посилити обмін інформацією про фінансову розвідку та співпрацювати в питанні запровадження санкцій проти представників фінансових мереж терористів.

Крім того, міністри фінансів країн G7 попередили про ризики для світової економіки, якщо Велика Британія на червневому референдумі проголосує за вихід з ЄС.

«Невизначеності для глобальної перспективи зросли, у той час як геополітичні конфлікти, тероризм, потік біженців і шок від потенційного виходу Великої Британії з ЄС також ускладнюють глобальне економічне середовище», - наголошується у заяві.

Зустріч міністрів фінансів передувала саміту G7, який відбудеться 26-27 травня в японському місті Ісе-Сіма.