В Японії ухваленням підсумкової декларації завершився саміт країн G7

Серед основних тем саміту значились - проблеми світової економіки, інвестиційна політика, торгівля, криза з мігрантами, зміна клімату, енергетика, боротьба з тероризмом і міжнародна політика, повідомляє Анадолу. Зокрема, світові лідери обговорили гострі питання зовнішньої політики, в тому числі ситуацію на Близькому Сході, Україні та в КНДР.

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Крім того, лідери країн G7 обговорили питання ув'язки санкцій проти Росії з виконанням Мінських угод.

У підсумковому комюніке саміту висловлено занепокоєння глав G7 загостренням ситуації в Україні. Крім цього автори декларації також нагадали, що як і раніше не визнають незаконну анексію Криму Росією.

"Конфлікт в Україні може бути вирішений лише дипломатичним шляхом і при повному дотриманні норм міжнародного права, особливо важливо поважати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", - йдеться в підсумковому документі саміту.

Підкреслюється, що санкції відносно Москви можуть бути зняті тільки тоді, коли Росія "відповідатиме усім зобов'язаннями".

У комюніке також звернено увагу на глобальні проблеми, викликані масовою міграцією. "Ми зобов'язуємося підтримувати біженців і країни, які відкрили перед ними двері. Висловлюємо готовність до активізації короткострокових і довгострокових кроків із забезпечення потреб мігрантів", - йдеться в комюніке, де вказується, що кількість мігрантів у світі досягла рекордного рівня з часу завершення Другої світової війни.

Також відзначається важливість досягнення політичного прогресу в питанні врегулювання сирійського конфлікту.