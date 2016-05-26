"Занадто багато насильства": Обама закликав G7 домогтися вирішення ситуації в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Обама сказав в рамках свого візиту до Японії, де він бере участь у саміті країн "Великої сімки".

Початок зустрічей з лідерами G7 у Японії президент США назвав "надзвичайно продуктивними".

"Ми почали порушувати деякі ключові питання безпеки, які є важливими для усіх нас: Південно-Китайське море та морська безпека. Торкнулися питань, які пов'язані з Україною", - заявив Обама.

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У зв'язку з ситуацією в Україні, президент США сказав: "Ми почали бачити певний прогрес у переговорах, але як і раніше, ми бачимо занадто багато насильства, і нам потрібно домогтися вирішення цього".

Обама також зазначив, що лідери країн "Великої сімки" сьогодні увечері приділять певний час для пошуку розв'язання і щодо деяких інших "основних гарячих точок у світі".

Американський президент додав, що завтра, 27 травня, він відвідає Хіросіму.