У Франції російським пропагандистам зірвали включення плакатом "Слава Україні!" (відео)

Про це свідчить відеозапис, розміщений на YouTube-каналі Russia Today.

Так, на відео невідомий під час прямого включення пропагандистів підніс до камери аркуш паперу, на якому написано "Слава Україні! Героям Слава!".

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У той момент, коли в кадрі з'являється плакат, оператор закриває його рукою, після чого обидва пропагандисти RT йдуть геть.

Раніше у мережі з'явилося відео, як кореспондентці кремлівського пропагандистського каналу Russia Today під час репортажу про протести в Парижі невідомий у масці дав ляпаса.