У Парижі журналістці прокремлівського телеканалу дали ляпаса після слів про "пануючу ненависть" (відео)

Про це пише Espreso.tv.

При цьому інцидент стався в прямому ефірі після слів співробітниці RT про "ненависть", що панує на вулицях французької столиці.

Втім, на щастя для дівчини, на той момент на ній була військова каска.

Крім того, ще один з протестувальників поплескав у долоні перед об'єктивом камери пропагандистів.

У Франції проходять маніфестації проти реформи трудового законодавства.

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За даними поліції, в демонстрації взяли участь 11-12 тисяч людей, в той час як профспілки вважають, що на вулиці вийшло близько 55 тисяч осіб. У ході демонстрацій відбулися сутички між членами профспілок і поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ і світлошумові гранати.