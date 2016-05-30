Іракські військові почали штурм захопленого "Ісламською державою" міста Ель-Фаллуджа (фото)

За даними військового командування Іраку, в понеділок урядові війська увійшли в Ель-Фаллуджу, повідомляє Euronews. За даними іракської розвідки, у місті залишаються від 500 до 700 терористів.

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Духовний лідер шиїтів Іраку аятолла Алі ас-Сістані закликав іракських військових захистити мирних жителів. Він зазначив, що "порятунок невинних людей від небезпеки важливіший, ніж перемога над супротивником".

Як повідомляв УНІАН, на вулицях міста Ель-Фаллуджа, що знаходиться в облозі урядових сил Іраку, в 40 милях на захід від Багдада з'явилися "ескадрони смерті" ІДЛІ.