Іракські військові почали штурм захопленого "Ісламською державою" міста Ель-Фаллуджа (фото)
09:33, 30 травня 2016Світ
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Операція зі звільнення іракського міста Ель-Фаллуджа від бойовиків ІДІЛ, захопленого ними в 2014 році, вступила у свою вирішальну фазу.
REUTERS
За даними військового командування Іраку, в понеділок урядові війська увійшли в Ель-Фаллуджу, повідомляє Euronews. За даними іракської розвідки, у місті залишаються від 500 до 700 терористів.
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Духовний лідер шиїтів Іраку аятолла Алі ас-Сістані закликав іракських військових захистити мирних жителів. Він зазначив, що "порятунок невинних людей від небезпеки важливіший, ніж перемога над супротивником".
Як повідомляв УНІАН, на вулицях міста Ель-Фаллуджа, що знаходиться в облозі урядових сил Іраку, в 40 милях на захід від Багдада з'явилися "ескадрони смерті" ІДЛІ.
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