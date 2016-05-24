Бої за Ель-Фаллуджу в Іраку: на вулиці міста вийшли "ескадрони смерті" ІДІЛ - The Independent

На вулицях обложеного урядовими силами Іраку міста Ель-Фаллуджа в 40 милях на захід від Багдада з'явилися "ескадрони смерті" ІДІЛ. Бойовики заявляють, що вб'ють кожного, хто вийде зі свого будинку або вивісить білий прапор (щоб не потрапити під бомбардування).

Про це, посилаючись на родичів і друзів у місті, повідомив Ахмед аль-Дулаими. Його цитує The Independent.

Як відомо, урядові війська Іраку почали операцію по звільненню міста від терористів ІДІЛ, які захопили його в 2014 році. У понеділок стало відомо, що троє ісламістів були вбиті на вулицях, що говорить про зростаючий протест мешканців проти "Ісламської держави".

Ель-Фаллуджа сильно постраждала під час боїв, його населення відчуває брак продовольства. Місцеві джерела повідомляють, що зараз тут залишаються 50-60 тисяч осіб. Приміром, у 2011, до того, як Ірак занурився в повномасштабну війну, тут налічувалося близько 350 тисяч населення. Люди голодують протягом останніх шести місяців, 50 кілограм борошна коштують 800 тисяч іракських динарів (47 фунтів). Дехто намагається рибалити в Євфраті, але риби там небагато і вона маленька.

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Наразу Ель-Фаллуджа оточена не зі всіх боків – залишається одна дорога через пустелю, що веде на північ. Нею іноді надходить продовольство, але цей шлях монополізований ІДІЛ.

На сході місто обложений іракською армією і шиїтськими бойовиками, які борються проти ІДІЛ сунітські угруповання утримують південний напрямок. Більшість урядових сил, яких також підтримують військові з США – на підтступах з заходу.

Як відомо, перші прямі зіткнення відбулися в районі Аль-Хаякіль на південних підступах до Фаллуджі в понеділок. Іракські війська також підійшли до північного передмістя Гарма, щоб зачистити бойовиків, перш ніж почати наступ. Вночі іракська армія наносила удари і мінометні залпи по районах усередині міста, де, як вважають, розташовані об'єкти ІД.