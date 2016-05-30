ЗМІ дізналися про плани бойовиків ІДІЛ "полювати" на фанатів Росії і Англії на Євро-2016
Терористичне угрупування "Ісламська держава" планує атаки на фанів збірних Росії й Англії з футболу перед матчем цих команд у груповому раунді Євро-2016.
Про запланований теракт свідчать дані, знайдені на ноутбуці керівника терористичних атак в Парижі і Брюсселі Салаха Абдеслама, пише Espreso.tv з посиланням на The Sun. Зокрема, були знайдені фотографії і посилання на старий порт Марселя, куди будуть з'їжджатися шанувальники збірної Англії протягом двох тижнів перед першим матчем групового етапу.
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За даними джерела, вболівальники з Росії й Англії могли бути обрані як мішень через участь РФ і Британії в бомбардуванні терористів в Сирії та Іраку.
В атаках планується використовувати терористів-смертників, автомати Калашникова, безпілотні літаючі апарати з хімічною зброєю. При цьому розглядається варіант, при якому атаки на уболівальників можуть відбутися в барах.
Напади на фанатів готуються до 11 червня, в день матчу в Марселі.