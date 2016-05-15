Смертники ІД напали на газовий комплекс під Багдадом: загинули 14 людей, більш як 20 поранені
У результаті нападу бойовиків екстремістської організації «Ісламська держава» на газопереробний завод під Багдадом загинули щонайменше 14 людей, ще більш як 20 дістали поранення.
Як передає російська служба ВВС, завод розташований в місті Таджі, що на 27 км північніше від Багдада.
Рано вранці в неділю біля заводських воріт було підірвано автомобіль, після чого шестеро бойовиків з поясами смертників ввійшли на територію заводу і вступили у сутичку з охороною.
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Згідно з данимиіракських офіційних осіб, напад було відбито за допомогою літаків ВПС Іраку.
Заборонена в багатьох країнах світу організація «Ісламська держава», яка утримує значні частини західного і північного Іраку, здійснила в останні тижні ряд нападів в Багдаді.
Минулої середи більш як 80 людей загинули в різних районах Багдада в результаті трьох вибухів автомобілів, начинених вибухівкою.
Найбільш кривавим виявився вибух автомобіля на одному з багдадських ринків у районі, де проживають шиїти.