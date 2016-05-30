Російський журналіст назвав три сценарії зміни влади в РФ

Про це в інтерв'ю Лига.Новости розповів колишній головний редактор телеканалу Дождь, російський письменник, режисер, автор книги "Вся кремлівська рать" Михайло Зигар.

"Кажуть, що все зміниться, коли він помре. Звичайно, вони висловлюються по-іншому, використовуючи евфемізми: "коли станеться щось незворотне", "коли президент полетить на Альфу Центавра" або щось в цьому роді. Загалом, горизонт планування - це смерть Путіна", - зазначив він.

Він вважає, що можна припустити, що буде після нього, використовуючи приклади інших країн. "Є сценарій Піночета - він класний. Коли на виборах або референдумі чинна влада програє, визнає поразку і йде", - розповів Зигар.

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Крім того, є інший варіант - сценарій Франка. Це коли диктатор вже старенький і починає думати про смерть, підбирає не одного приймача, а цілий інститут, здатний скріпити країну, і поступово передає йому владу. "Але є побоювання, що цей сценарій для нас уже в минулому, оскільки фактично реалізовувався у вигляді президентства Медведєва", - вважає журналіст.

Також, за його словами, ще є третій сценарій - пакистанський. "Коли в ядерній країні влада переходить від одного лідера до іншого. У Пакистані практично всі люди, які досягають якогось положення, відправляють своїх дітей за кордон. Це такий приємний для дітей, але не дуже корисний для країни природний відбір, коли всі, хто може собі дозволити змотатися з країни, вже це роблять", - підсумував Зигар.

Раніше Зигар в інтерв'ю УНІАН розповів, що Кремль почав готуватися до захоплення Криму за два місяці до втечі на той час президента України Віктора Януковича.