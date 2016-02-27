Кремль почав готуватися до захоплення Криму за два місяці до втечі Януковича – російський журналіст

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив автор книги "Вся кремлівська рать", відомий російський журналіст, який кілька років очолював незалежний телеканал "Дождь", Михайло Зигар.

"Щодо Криму, мені здається, вдалося з'ясувати дуже точно. План щодо Криму вперше став обговорюватися в грудні 2013 року. Це вам вирішувати, наскільки цю операцію можна вважати заздалегідь спланованою. Планування закінчилося в січні. Все розроблено за два місяці. Точно раніше таких планів не було, не думайте, що це задум багатьох років", - сказав Зигар.

На його думку, в якийсь момент у Кремлі виникло відчуття, що Україна як держава припиняє існування, тому ідея була в тому, щоб взяти під контроль ту частину України, яку можливо.

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"Коли на Майдані почали горіти покришки, російська влада вирішила, що Українська держава припиняє своє існування, і буде як нинішня Сирія: з'являться території, які контролюватимуться різними силами і ворогуватимуть одна з одною", - сказав Зигар.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Янукович втік з України до Росії в ніч на 23 лютого 2014 року.