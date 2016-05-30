Звільнення Ель-Фаллуджі від ІДІЛ: Прапор Іраку встановлено на південних околицях міста

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Центр військової інформації Міністерства оборони Іраку.

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Згідно з його даними, "іракський державний прапор було піднято над будівлею поліцейського управління в районі Ен-Наімія, розташованому на півдні Ель-Фаллуджі".

За останніми даними, урядові сили просуваються до центру міста з півночі і півдня. В авангарді наступу знаходяться загони спеціальних сил протидії терору.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 травня, іракські військові почали штурм міста Ель-Фаллуджа.